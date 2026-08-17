Останутся без правительства? Что ждет США в сентябре

США рискуют остаться без финансирования правительства

В сентябре в США ожидаются новые споры вокруг бюджета, военных расходов и возможного расследования действий властей. Об этом говорится в материале EADaily.

Одним из главных вопросов станет принятие бюджета до 30 сентября. Если договориться не удастся, с 1 октября в США может начаться шатдаун — полная или частичная остановка финансирования федерального правительства.

После возвращения с каникул обе палаты Конгресса должны будут продолжить обсуждение государственных расходов. Среди наиболее проблемных тем называются высокие выплаты по государственному долгу и значительные затраты на оборону.

Отдельное внимание уделяется расходам Пентагона, связанным с военными действиями против Ирана. Министерству обороны США необходимо финансирование для пополнения запасов боеприпасов, разработки новых вооружений и восстановления военных объектов на Ближнем Востоке.

В связи с дополнительными запросами Пентагона в Конгрессе может возникнуть вопрос о проверке расходов на военные действия. Ранее законодатели уже обсуждали полномочия президента США Дональда Трампа на проведение военной операции против Ирана.

Еще одной возможной темой для расследования могут стать события на авианосце «Авраам Линкольн». Продолжительное пребывание экипажа вдали от дома и проблемы с обеспечением военнослужащих стали поводом для обсуждения ситуации в Конгрессе.

Кроме того, возможные данные о потерях американских военнослужащих в регионе способны привести к новым политическим спорам. Отдельные конгрессмены ранее выступали с критикой министра войны США Питера Хегсета и допускали возможность выражения ему недоверия.

Таким образом, сентябрь может стать для американских властей периодом серьезных бюджетных и политических разногласий. Итоги этих обсуждений способны повлиять на дальнейшую внешнюю и военную политику США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вашингтон и Тегеран договорились о продлении действующего перемирия на 60 дней. Решение стало результатом дипломатических консультаций при посредничестве третьих стран.

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