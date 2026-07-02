В Москве задержали соучастницу автоподставщиков, напавших на полицейского

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 11 0

Девушке всего 16 лет, на преступление она и двое подельников пошли ради десяти тысяч рублей.

В Москве задержали 16-летнюю соучастницу автоподставщиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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СК: в Москве задержали 16-летнюю соучастницу двух автоподставщиков и вымогателей

Следователи столичного управления Следственного комитета (СК) задержали 16-летнюю девушку, которая вместе с двумя соучастниками инсценировала ДТП в центре Москвы. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и установили личности всех фигурантов. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства в мессенджере МАКС.

По данным следствия, 28 июня на улице Маросейка двое молодых людей и несовершеннолетняя девушка по предварительному сговору инсценировали аварию. Они угрожали водителю вызовом сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС), требовали от потерпевшего десять тысяч рублей в качестве компенсации за ДТП, в котором он не был виноват.

После инцидента девушка скрылась с места происшествия, ее подельники напали на прибывшего по вызову инспектора ДПС. Им далеко убежать не удалось. Суд уже избрал сообщникам меру пресечения в виде заключения под стражу — за применение насилия и оскорбление представителя власти. Теперь и несовершеннолетнюю соучастницу доставили в подразделение СК для проведения следственных действий.

Всех троих обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело согласно соответствующей статье 163 Уголовного кодекса (УК) РФ, расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о таксисте-вымогателе из Краснодара. Водителя арестовали за попытку отнять деньги у жены бойца спецоперации. Он по-своему оценил забытые ею в машине документы, а на отказ ответил оскорблениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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