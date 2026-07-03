Певица Мадонна: после комы каждую ночь сплю с символичным плюшевым осьминогом

Американская певица и актриса Мадонна едва не умерла после тяжелой бактериальной инфекции и сепсиса, впав в кому. Об этом сама артистка рассказала в интервью итальянскому Vogue.

Известно, что исполнительницу госпитализировали три года назад, после чего она оказалась в отделении интенсивной терапии. В больнице Мадонне сделали интубацию и ввели ее в медикаментозную кому. В таком состоянии певица пролежала два дня. По словам артистки, тогда у нее отказали легкие и почки, а врачи боролись за ее жизнь.

После выписки у Мадонны появился особый талисман — фиолетовый плюшевый осьминог по имени Октавия. Певица призналась, что теперь спит с ним каждую ночь.

«Это моя ду-ду. Ее зовут Октавия. Я сплю с ней каждую ночь», — рассказала Мадонна.

Игрушка напоминает певице о медсестре Оливии, которая помогала ей восстановиться после комы. По словам звезды, именно эта женщина каждый день убеждала ее подниматься, выходить из палаты и не сдаваться.

«Она действительно придала мне сил и вселила надежду», — отметила Мадонна.

Певица добавила, что сестра подарила этого плюшевого осьминога после ее возвращения домой. Артистка сразу связала игрушку с образом медработника, которая заботилась о ней в самые трудные дни. Теперь талисман немного выцвел, но остается для Мадонны дорогой вещью и напоминанием о пережитом.

После восстановления поп-королева вернулась к работе. Она продолжила выступления в рамках юбилейного тура Celebration Tour в 2024 году. На концерте в Лос-Анджелесе артистка призналась зрителям, что шоу даются ей не столько физически, сколько эмоционально, поскольку на сцене она рассказывает историю своей жизни.

«Я была на грани. Я много раз падала с лошадей и ломала кости», — сказала обладательница семи премий «Грэмми».

Мадонна также вспомнила момент, когда пришла в себя после комы. По словам певицы, тогда она будто почувствовала, что ей предлагают уйти, но сама она отказалась.

«Я почти уверена, что это Бог спросил меня: «Хочешь пойти со мной?» А я ответила: «Нет!» — поделилась артистка.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мадонна назвала лучшего любовника в своей жизни.

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