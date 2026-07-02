«Улетучатся»: Катя Лель дала совет, как избавиться от навязанных страхов

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 59 0

Чем больше человек поддается влиянию окружения, тем легче оно управляет его энергией.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Катя Лель: в современном мире много навязанных обществом страхов

В современном мире много навязанных обществом страхов, которые управляют энергией человека, делая его неподвластным самому себе. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru заслуженная артистка России Катя Лель на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство».

По словам певицы, она спокойно относится к страхам и старается смотреть на все под иным углом. Она убеждена, что, если человек открыт миру и излучает свет, то все страхи исчезают самим собой.

«Говори себе: „Это придет, бог с тобой, иди с богом“, и смотри на все страхи под другим углом, которые нам вещают и которые нам навязывают. Если ты открыт к этому миру, если ты излучаешь свет, то свет обязательно будет отвечать тебе взаимностью, и все страхи улетучатся», — поделилась артистка.

Белорусский певец Александр Иванов, известный под сценическим именем IVAN, уверен, что стресс закаляет и учит справляться со сложными ситуациями и на сцене, и в жизни. У артиста была личная история, связанная со страхом.

Однажды в детстве он вышел с песней перед родными на дне рождении отца, но испугался настолько, что потом мог петь только с закрытыми глазами и то, сильно вжавшись в диван.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.18
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:05
Без диплома и сертификатов: в Москве закрыли работавший с опасными нарушениями салон
10:59
Над Махачкалой поднимается дым: в городе тушат пожар в четырехэтажном здании
10:49
Предложение на шпиле небоскреба: руферы из России забрались на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке
10:34
Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению беспилотников
10:33
Расходы растут: как европейское ядро НАТО наращивает военное производство
10:15
«Ни грамма выдумки»: Власова о своем женском сообществе с правильными привычками

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Реформу семейной ипотеки неожиданно отложили
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео