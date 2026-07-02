«Улетучатся»: Катя Лель дала совет, как избавиться от навязанных страхов

Катя Лель: в современном мире много навязанных обществом страхов

В современном мире много навязанных обществом страхов, которые управляют энергией человека, делая его неподвластным самому себе. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru заслуженная артистка России Катя Лель на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство».

По словам певицы, она спокойно относится к страхам и старается смотреть на все под иным углом. Она убеждена, что, если человек открыт миру и излучает свет, то все страхи исчезают самим собой.

«Говори себе: „Это придет, бог с тобой, иди с богом“, и смотри на все страхи под другим углом, которые нам вещают и которые нам навязывают. Если ты открыт к этому миру, если ты излучаешь свет, то свет обязательно будет отвечать тебе взаимностью, и все страхи улетучатся», — поделилась артистка.

Белорусский певец Александр Иванов, известный под сценическим именем IVAN, уверен, что стресс закаляет и учит справляться со сложными ситуациями и на сцене, и в жизни. У артиста была личная история, связанная со страхом.

Однажды в детстве он вышел с песней перед родными на дне рождении отца, но испугался настолько, что потом мог петь только с закрытыми глазами и то, сильно вжавшись в диван.

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