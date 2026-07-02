Над Махачкалой поднимается дым: в городе тушат пожар в четырехэтажном здании

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

Фото, видео: Telegram/Шамиль Хадулаев/KhadulaevShamil; 5-tv.ru

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Пожарные тушат пожар в четырехэтажном здании в Махачкале

В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного коммерческого здания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным местных Telegram-каналов, возгорание могло произойти в здании, в котором расположено караоке. Официального подтверждения этой информации пока не приводилось.

Видео с места пожара опубликовал в своем Telegram-канале председатель Координационного совета некоммерческой организации Республики Дагестан Шамиль Хадулаев. Он сообщил, что пожар произошел в районе улицы Абдулхакима Исмаилова, примерно у дома 99, где в ряд расположены автомагазины.

На кадрах видно, как над зданием поднимается дым. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре на западе Москвы, во время которого девушка умерла, спасаясь от огня. Квартира загорелась в районе Очаково-Матвеевское. Пожар произошел на четвертом этаже здания на Веерной улице.

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