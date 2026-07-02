Над Махачкалой поднимается дым: в городе тушат пожар в четырехэтажном здании
Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.
Фото, видео: Telegram/Шамиль Хадулаев/KhadulaevShamil; 5-tv.ru
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Пожарные тушат пожар в четырехэтажном здании в Махачкале
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного коммерческого здания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По данным местных Telegram-каналов, возгорание могло произойти в здании, в котором расположено караоке. Официального подтверждения этой информации пока не приводилось.
Видео с места пожара опубликовал в своем Telegram-канале председатель Координационного совета некоммерческой организации Республики Дагестан Шамиль Хадулаев. Он сообщил, что пожар произошел в районе улицы Абдулхакима Исмаилова, примерно у дома 99, где в ряд расположены автомагазины.
На кадрах видно, как над зданием поднимается дым. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал о пожаре на западе Москвы, во время которого девушка умерла, спасаясь от огня. Квартира загорелась в районе Очаково-Матвеевское. Пожар произошел на четвертом этаже здания на Веерной улице.
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