«Увлекательная энергия»: Катя Лель о желании людей самовыражаться

Катя Лель: человек должен творить и пробовать новое вне зависимости от возраста

Человек должен творить, созидать и пробовать себя в чем-то новом вне зависимости от возраста. В этом есть удивительная энергия. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru заслуженная артистка России Катя Лель на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство».

По словам исполнительницы «Мой мармеладный», в 20 лет она любовалась возрастными парами, которые не стеснялись танцевать в парках, и размышляла, смогла ли бы она в их возрасте забыть про взгляды окружающих и пойти по велению души.

«Мне кажется, это замечательно, когда есть энергия в танцах, движении, в желании себя выразить. Я думаю, это вообще увлекательная энергия, когда есть огромное желание творить, созидать, пробовать себя в новых жанрах, в новом качестве, которое ты еще не использовал в жизни — это здорово. Вообще движение — это любовь, это энергия, поэтому я за то, чтобы человек пробовал себя в любом возрасте. Неважно: тебе 150 лет, 250 лет — пробуй себя, ищи себя и вдохновляйся», — призвала не забывать о своих желаниях артистка.

На вопрос корреспондента, как она относится к танцевальному самовыражению блогера DAVA (настоящее имя — Давид Манукян), Лель отметила, что он невероятно талантливый человек, который своим творчеством притягивает «другие энергии».

Как будто бы послушал Катю Лель заслуженный артист России Николай Добрынин, который прославился не только по роли Митяя в сериале «Сваты», но и тем, что в свои 62 года «зажигает» в TikTok. По словам актера, к такому творчеству он относится легко и с удовольствием. Он получает радость от жизни, поэтому не видит проблемы в том, чтобы пробовать новые форматы общения с аудиторией.

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