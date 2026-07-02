«Ни грамма выдумки»: Власова о своем женском сообществе с правильными привычками

Певица Наталия Власова организовала женское сообщество с правильными привычками

У певицы и композитора Наталия Власова случайным образом сформировалось женское сообщество, о котором она давно мечтала. О нем она рассказала в беседе с 5-tv.ru на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство».

По ее словам, все началось тогда, когда в один день она объявила в социальных сетях, что будет сутки пить только воду, чтобы к концу недели сбросить три с половиной килограмма и надеть пачку балерины. После этого сотни девушек присоединились к недельному марафону похудения певицы, воодушевившись целеустремленностью Власовой.

Теперь в сообществе более двух тысяч прекрасных женщин, которые хотят быть привлекательнее и здоровее. Ради них Наталия даже поделилась 14-минутной духовной практикой, которую проводит каждое утро.

«В нашем сообществе „Красивые привычки“ 2 200 женщин за месяц. И знаете, каждую привычку я пишу для себя. То есть это настолько естественно, там ни грамма выдумки, просто то, как я живу. Я даже сегодня опубликовала самый интим: я для своих красавиц записала 14 минут духовной практики как я начинаю свой день. Если хотя бы одному человеку это полезно, я буду счастлива. И мне эти 2 200 женщин так дороги, вот на данный момент со мной в такой вибрации более трепетной, чем сотни тысяч просто подписчиков, потому что это то, что меня волнует», — поделилась Наталия.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в этом году певица Сати Казанова получила особый духовный статус и вошла в узкий круг последователей своего наставника. По окончании обряда очищения и церемонии посвящения ей присвоили духовный сан пандит.

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