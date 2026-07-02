Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению беспилотников

Российское посольство в Швеции подверглось нападению дронов. Об этом сообщили в дипмиссии.

«2 июля 2026 г. около двух часов ночи Посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости не случайно) на нашу территорию», — отметили в посольстве.

Падение одного из беспилотников, подчеркнули в дипмиссии, говорит о том, что инцидент — это не просто провокация, а «откровенная попытка запугивания» сотрудников.

В посольстве добавляют, что подобные налеты стали носить систематический характер, но своей цели — запугать — организаторы не добьются.

Ранее троих шведов оштрафовали за бросание камней через границу Норвегии с Россией. Об этом рассказывал 5-tv.ru. О том, с какой целью нарушители это сделали, не уточняется.

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