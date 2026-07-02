«Бросается со мной во все новое»: DAVA о том, как жена помогает ему все успевать

Блогер DAVА: жена дает пространство для творчества и колоссальную поддержку

Блогер, актер и продюсер DAVA (настоящее имя — Давид Манукян) рассказал в интервью 5-tv.ru на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство», как ему удается совмещать проекты с творчеством и отцовством.

Некогда полностью загруженный семейными хлопотами, сейчас он говорит о колоссальной поддержке и заботе любимой супруги, певицы Мари Краймбрери (настоящее имя — Мария Жданова). Она не только дает ему пространство для творчества, но и готова вместе с ним погружаться во что-то новое.

«Я на самом деле не боюсь пробовать что-то новое. Здесь большое спасибо моей семье, моей жене, которая поддерживает меня во всем, которая бросается со мной во все что-то новое, поддерживает меня и дает пространство, чтобы я тоже мог заниматься творчеством», — поделился DAVA.

Он рассказал милую историю, как жена хотела приехать на его шоу, в котором он сыграл библиотекаря, но не получилось. Она вручила ему заранее флакон духов, которые или по названию, или по аромату, но как-то связаны с библиотекой, и сказала надушиться, чтобы вечер сложился благополучно.

«Для меня это уже поддержка», — добавил артист.

Поддержка необходима каждому человеку. Одни получают ее от родных, как, например, это в паре блогера Николая Сердюкова и телеведущей Ксении Бородиной. На своем дне рождения мужчина публично признался в любви супруге, поблагодарив за поддержку, заботу и те перемены, которые произошли после знакомства с ней.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.