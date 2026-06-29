За ночь силы ПВО России уничтожили 209 украинских беспилотников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 65 0

ВСУ попытались атаковать 13 регионов РФ.

Сбитые над Россией украинские беспилотники

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 209 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 28 июня до 7:00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Всего ВСУ попытались атаковать 13 регионов России. Среди них Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Московская области. Также дроны уничтожили в Краснодарском крае, Республике Крым и на подлете к Москве. Кроме того, беспилотники были перехвачены над акваториями Черного и Азовского морей.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак украинских дронов пострадали 15 человек, в том числе и один несовершеннолетний — подросток 2011 года рождения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков...

Последние новости

9:46
В Петербурге задержан организатор сети квартирных наркоплантаций
9:32
Аномальная жара добралась до Калининграда
9:30
ВСУ отступают из городской застройки Константиновки
9:15
Заманили на заброшку и убили: подробности расправы над студентом в Омске
9:00
В Британии тысячи жертв предупредили о досрочном освобождении осужденных по их делам
8:45
Все округа Херсонской области обесточены

Сейчас читают

Превзошел «Оппенгеймера»: фильм «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории
Удалить рабочие чаты: что делать после увольнения
«Мста-С» уничтожила «опорники» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео