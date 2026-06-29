За ночь силы ПВО России уничтожили 209 украинских беспилотников

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 209 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 28 июня до 7:00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Всего ВСУ попытались атаковать 13 регионов России. Среди них Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Московская области. Также дроны уничтожили в Краснодарском крае, Республике Крым и на подлете к Москве. Кроме того, беспилотники были перехвачены над акваториями Черного и Азовского морей.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак украинских дронов пострадали 15 человек, в том числе и один несовершеннолетний — подросток 2011 года рождения.

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