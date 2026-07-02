Комментарий с подвохом: россиян предупредили о риске блокировки счета

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 39 0

Даже безобидная на первый взгляд шутка в назначении платежа может привлечь внимание банковских служб безопасности и обернуться серьезной проверкой финансовых операций.

Какие комментарии при переводе грозят блокировкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Роскачество: шутка в комментарии при переводе приведет к блокировке

Некоторые комментарии при денежных переводах способны привести к блокировке счета или отдельной транзакции. Об этом специалисты Роскачества сообщили порталу Lenta.ru. Речь идет прежде всего о сообщениях, содержащих намеки на противоправную деятельность или подозрительные формулировки.

Эксперты отметили, что банковские системы автоматически анализируют текст комментариев и не воспринимают иронию или юмор. Так, фразы вроде «взятка», «на взрывчатку» и другие подобные выражения могут стать поводом для проверки.

«Такие шутки могут закончиться автоматической блокировкой не только конкретного перевода, но и всего банковского счета, а в отдельных случаях — привлечением правоохранительных и следственных органов», — подчеркнули в Роскачестве.

Кроме того, клиент рискует попасть в черный список банка и столкнуться с отказом в дальнейшем обслуживании.

Дополнительное внимание кредитных организаций вызывают переводы, связанные с предпринимательской деятельностью. По словам специалистов, некоторые самозанятые просят клиентов не указывать назначение платежа, чтобы скрыть доходы и избежать уплаты налогов. Однако банки оценивают клиентов комплексно, учитывая регулярность поступлений, число операций, размеры переводов и исполнение налоговых обязательств.

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