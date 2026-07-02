СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу из Белоруссии

|
Алена Куликова
Алена Куликова 52 0

На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки.

Туристический автобус атаковали дроном на стоянке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на туристический автобус из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, автобус находился на стоянке в районе села Красный Камень Злынковского района после пересечения российско-белорусской границы. В этот момент рядом с транспортным средством сдетонировало взрывное устройство, сброшенное с беспилотного летательного аппарата.

В результате атаки пострадали два водителя — граждане Белоруссии. Им оказали необходимую медицинскую помощь, пассажиров эвакуировали.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Специалисты осматривают территорию, собирают доказательства, устанавливают тип и модель беспилотника, а также другие обстоятельства атаки.

Расследование ведется по статье 205 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в районе таможенного перехода «Красный Камень» в Брянской области произошла повторная атака киевского режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.18
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
Тело 14-летнего подростка обнаружили в пруду в Сокольниках
17:15
Троих пострадавших при атаке на автобус под Брянском доставят в больницу Гомеля
16:57
Четыре человека погибли при взрыве в центре Дамаска
16:53
Шестерых россиян разместили в ПВР после атаки беспилотника на автобус
16:43
В США могут запретить въезд беременным женщинам
16:28
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу из Белоруссии

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Частный дом: Усольцевых в последний раз видели за забором участка их знакомого
Его забрала вода: скромная жизнь и трагическая смерть звезды «Бригады» Александра Высоковского
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео