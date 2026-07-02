«Спонтанное решение»: турист сломал бедро в вулкане на Камчатке

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 54 0

Мужчина решил прокатиться по жерлу на сапе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Турист съехал на сапе в жерло вулкана на Камчатке и сломал бедро

Турист Михаил Черепанов попытался совершить спуск на сапе по снегу в вулкан Горелый на Камчатке и сломал себе бедро. Экстремал рассказал 5-tv.ru, что серфинг в жерле стал спонтанным решением.

«Это было спонтанное решение, то есть в основные мероприятия тура это не входило», — рассказал мужчина.

По словам туриста, трасса была непростой — во время спуска его сап подскочил на кочке, мужчина съехал набок, и ему пришлось затормозить ногой. В результате Черепанов получил травму — ему диагностировали перелом со смещением.

Турист сообщил, что его долгое время не могли забрать — из-за погодных условий местное отделение МЧС не имело возможности послать вертолет. По итогу его вытянули лебедкой из жерла, после чего прилетел частный вертолет — Черепанов предполагает, что об этом позаботился кто-то из его знакомых.

Сейчас мужчина под присмотром врачей, комментарий он давал, уже находясь в больнице.

Ранее в Красноярском крае произошел случай с более трагическим исходом. Туристы, мужчина и женщина, которые вместе отправились на сплав по реке Агул, таинственно пропали. Позже 30 июня были обнаружены их тела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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