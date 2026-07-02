Инвестируем без риска: в ВШЭ рассказали, куда россиянам стоит вкладывать деньги

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 49 0

Ряд способов позволят получать доходы даже в условиях инфляции.

Куда стоит вкладывать деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВШЭ: банковский депозит и ОФЗ являются самой безопасной формой инвестиций

Для россиян, незнакомых с фондовым рынком, банковский депозит является надежной и безопасной формой вложений денег. Таким мнением с Lenta.ru поделился научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович.

«Если это тихий, спокойный человек, который никогда не занимался финансовыми и фондовыми рынками, то сейчас по-прежнему, несмотря на снижение, хорошо работает банковский депозит», — сказал эксперт.

Если инфляция составляет 5,6% — держатель депозита может уверенно получить сверху еще шесть процентов дохода. Это можно считать очень выгодной инвестицией. Схема крайне проста — гражданин кладет деньги на депозит и приходит спокойно забрать свои доходы через год.

Кроме того, есть возможность вложить деньги в облигации федерального займа (ОФЗ). Проиграть там в принципе невозможно, подчеркнул Остапкович.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил рост инвестиций и промышленности в Курской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.18
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Сосуды скажут спасибо: какие фрукты помогают при высоком давлении
13:42
«Облизывались»: медведям в Московском зоопарке предложили необычное мороженое
13:40
«Каша для свиней»: мужчина рассказал о питании в украинском плену
13:28
«Заснул с ножом»: Седокова впервые рассказала о насилии со стороны экс-супруга Яниса Тиммы
13:20
Пенсия раньше: кто из россиян может оформить выплаты досрочно
13:10
Горячий компост за 30 дней: как превратить отходы в золото для грядок

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Частный дом: Усольцевых в последний раз видели за забором участка их знакомого
Полезный инструмент или плацебо? Работает ли массажный валик для мышц
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео