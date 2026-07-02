Сосуды скажут спасибо: какие фрукты помогают при высоком давлении

Кардиолог Мин: при высоком давлении помогают авокадо и яблоки

Кардиолог Дэвид Мин перечислил фрукты, которые могут быть особенно полезны людям с повышенным артериальным давлением. Его слова привело издание Mirror.

«Ряд исследований показал, что употребление фруктов может снизить риск сердечного приступа, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Мин.

В список специалист включил яблоки, авокадо, чернику и апельсины.

По словам врача, яблоки помогают поддерживать нормальный уровень давления и холестерина благодаря клетчатке и антиоксидантам. Авокадо ценно высоким содержанием ненасыщенных жиров, а черника способствует здоровью сосудов. Апельсины, в свою очередь, содержат флавоноиды, которые могут благоприятно влиять на давление, холестерин и воспалительные процессы.

Кардиолог добавил, что для профилактики болезней сердца важно не ограничиваться отдельными продуктами. Необходимо придерживаться сбалансированного питания, сохранять физическую активность, отказаться от курения и регулярно контролировать давление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.