Гроссмейстеры и начинающие спортсмены встретились на турнире «Шахматные звезды»

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Кому-из новичков даже удалось победить именитых соперников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; 5-tv.ru

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Никаких ограничений по национальному признаку нет на международном турнире «Шахматные звезды». В Москве на одной площадке встретились гроссмейстеры с мировым именем и подающие надежды молодые спортсмены. И они заставили мастеров серьезно понервничать. Несколько партий завершились вничью, а кому-то из новичков даже удалось одолеть именитых соперников.

Обменяться бесценным опытом участники могли и во время мастер-классов.

«Для сегодняшних детей это вот очень здорово, что есть такой турнир „Шахматные звезды“, когда они могут играть вместе с нами, на одной площадке, соревноваться в сеансе, подойти потрогать нас, взять автограф и сфотографироваться — это здорово», — сказала заслуженный мастер спорта России, трехкратная победительница Всемирной шахматной олимпиады Валентина Гунина.

Впереди еще несколько соревновательных дней. Основная борьба развернется между гроссмейстерами из России, Китая, Индии и Азербайджана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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