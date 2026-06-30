Российские юниоры завоевали 17 медалей на первенстве Европы по прыжкам в воду

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Это первый международный триумф сборной с тех пор, как команду допустили до соревнований.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Москва встречает чемпионов! Наши юниоры не оставили конкурентам шансов на первенстве Европы по прыжкам в воду. Триумф абсолютный — сразу 17 медалей завоевали атлеты из России. У ближайших преследователей из Германии — вдвое меньше.

Как рассказали «Известиям» сами спортсмены, особую гордость они испытывали каждый раз, когда под сводом арены в Будапеште поднимали российский триколор и звучал гимн нашей страны.

«Для меня очень много значит эта победа. Я к этой цели шла со всеми специалистами, со всеми тренерами. Поддержка с трибун очень помогла. Когда ты прыгаешь и видишь, что на трибунах не просто нейтральный флаг и спортсмены, которые кричат, но еще и флаг наш», — сказала чемпионка Европы по прыжкам в воду среди юниоров Александра Кедрина.

Это первый международный триумф наших юниоров с тех пор, как россиян допустили до соревнований. Одержав победу в Венгрии, российская сборная показала отличную форму и теперь с большими амбициями начинает подготовку к мировому первенству, которое пройдет в Хорватии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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