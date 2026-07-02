Две 13-летние девочки пропали в Республике Тыва

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 429 0

Дети могли отправиться на берег реки Енисей.

Куда пропали две 13-летние девочки в Республике Тыва

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Сотрудники МВД по Республике Тыва продолжают поиски двух без вести пропавших 13-летних девочек. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Одна из девочек была одета в синие джинсовые шорты, белые тапочки и белые носки, а также синюю футболку. Приметы другой пропавшей не сообщаются.

Обе девочки вышли из своих домов в Кызыле 1 июля 2026 года около 18.00. Они учатся в школе № 12, сообщили в ведомстве. Также уточняется, что девочки могли отправиться на берег реки Енисей — там были обнаружены их телефоны.

Ранее в Ставропольском крае на реке Подкумок пропала 17-летняя студентка. По состоянию на 27 июня сообщалось, что поисковые работы продолжались на участке от улицы Никольской в Ессентуках до улицы Огородной в Пятигорске. В масштабных поисках участвует группа водолазов и другие специализированные подразделения спасателей, сообщали в МЧС региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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