Что случилось на рыбалке: раскрыты обстоятельства смерти актера Высоковского

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 91 0

Правоохранители исключили одну из главных версий.

Что случилось с актером Александром Высоковским умер причина

Фото: Кадр из сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», реж.: Евгений Звездаков, 2023г.

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Смерть актера Высоковского в Подмосковье не носит криминального характера

Гибель 62-летнего актера Александра Высоковского в Московской области не связана с криминалом. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, произошедшее квалифицируется как несчастный случай, а признаков преступления следователи не обнаружили.

Тело актера Александра Высоковского водолазы обнаружили в Московской области в реке Оке. В Главном следственном управлении Следственного комитета России по области уточнили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.

На месте продолжают работать водолазы МЧС России, следователи подмосковного управления Следственного комитета и поисковые отряды. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Александру Высоковскому было 62 года. Широкому зрителю актер запомнился по роли Макса Карельского в сериале «Бригада». В его фильмографии также были работы в картине «Бумер», сериале «Марш Турецкого» и других проектах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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