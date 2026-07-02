Что случилось на рыбалке: раскрыты обстоятельства смерти актера Высоковского

Правоохранители исключили одну из главных версий.
Фото: Кадр из сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», реж.: Евгений Звездаков, 2023г.
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Смерть актера Высоковского в Подмосковье не носит криминального характера
Гибель 62-летнего актера Александра Высоковского в Московской области не связана с криминалом. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, произошедшее квалифицируется как несчастный случай, а признаков преступления следователи не обнаружили.
Тело актера Александра Высоковского водолазы обнаружили в Московской области в реке Оке. В Главном следственном управлении Следственного комитета России по области уточнили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.
На месте продолжают работать водолазы МЧС России, следователи подмосковного управления Следственного комитета и поисковые отряды. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
Александру Высоковскому было 62 года. Широкому зрителю актер запомнился по роли Макса Карельского в сериале «Бригада». В его фильмографии также были работы в картине «Бумер», сериале «Марш Турецкого» и других проектах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?