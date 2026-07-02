Скользкий спуск: женщина упала с горы и осталась жива

В США женщина упала с горы и осталась в отличном настроении

В США 31-летняя женщина сорвалась со склона горы Шаста и пролетела сотни метров. К счастью, после этого она осталась жива и даже не потеряла сознание. Об этом сообщило издание FOX40.

По данным издания, инцидент произошел на маршруте «Лавинное ущелье», где альпинистка шла вместе с двумя неопытными туристами. На высоте около 3,9 тысячи метров она потеряла равновесие и упала. Неконтролируемый спуск продолжался примерно 450 метров, пока не остановился на пологом склоне.

Спасательная операция осложнилась погодными условиями: из-за плотной облачности вертолет не смог сразу высадить группу рядом с пострадавшей. Спасателей доставили ниже, после чего они добирались к месту пешком.

Состояние женщины стабилизировали на месте, поместили в носилки и спустили к озеру Хелен. Далее ее эвакуировали вертолетом в больницу. Медики отметили, что пострадавшая находилась в сознании и сохраняла спокойствие, несмотря на тяжесть падения.

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