Скользкий спуск: женщина упала с горы и осталась жива

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 238 0

Экстремальный маршрут в Калифорнии закончился падением, которое трудно представить как удачное.

В США женщина упала с горы и осталась в отличном настроении

Фото: www.globallookpress.com/Craig Lovell

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США женщина упала с горы и осталась в отличном настроении

В США 31-летняя женщина сорвалась со склона горы Шаста и пролетела сотни метров. К счастью, после этого она осталась жива и даже не потеряла сознание. Об этом сообщило издание FOX40.

По данным издания, инцидент произошел на маршруте «Лавинное ущелье», где альпинистка шла вместе с двумя неопытными туристами. На высоте около 3,9 тысячи метров она потеряла равновесие и упала. Неконтролируемый спуск продолжался примерно 450 метров, пока не остановился на пологом склоне.

Спасательная операция осложнилась погодными условиями: из-за плотной облачности вертолет не смог сразу высадить группу рядом с пострадавшей. Спасателей доставили ниже, после чего они добирались к месту пешком.

Состояние женщины стабилизировали на месте, поместили в носилки и спустили к озеру Хелен. Далее ее эвакуировали вертолетом в больницу. Медики отметили, что пострадавшая находилась в сознании и сохраняла спокойствие, несмотря на тяжесть падения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.18
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
Больничная кража: сестра-хозяйка украла браслет у скончавшейся пациентки
12:36
Армия России освободила Пискуновку в ДНР
12:33
«Позвольте дать вам совет, мистер»: Брайан Адамс обратился к Трампу в новой песне
12:33
Как защитить дом от жары: лучшие способы охладить квартиру без кондиционера
12:26
«Могли сделать шикарный фит»: Ваню Дмитриенко обвинили в плагиате
12:20
«Интерес большой»: Памфилова о наблюдателях из других стран на выборах в Госдуму

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Полезный инструмент или плацебо? Работает ли массажный валик для мышц
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео