Парламент Литвы согласовал отмену статьи о размещении ядерного оружия

В парламенте Литвы согласовали отмену статьи о запрете размещения на территории этой страны ядерного оружия. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции в Президентском дворце.

«Мнения в основном совпали, и лидеры почти всех фракций выразили мнение, что статья 137 (конституции. — Прим. ред.) устарела и не нуждается в поправках, а лишь в отмене», — уточнил глава государства.

Согласно этой статье, на территории Литвы запрещено размещать оружие массового поражение, в том числе ядерное.

Науседа также пояснил, что это делается не для того, чтобы сразу после отмены завести в страну подобное оружие. Данная статья отменяется для того, чтобы в случае необходимости такого размещения не потерялось время из-за правовых проволочек.

К тому же Литва, по словам президента, является чуть ли не единственной страной в НАТО с действующими подобными ограничениями.

«Было бы крайне прискорбно, если бы мы стали слабым звеном или „серой зоной“ внутри НАТО», — добавил литовский лидер.

Он также выразил надежду на то, что эти изменения в конституцию будут приняты до завершения парламентской осенней сессии. Проводить референдум по этому вопросу, власти Литвы не планируют.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военные Литвы объявили ракетную угрозу и подняли самолеты для перехвата беспилотника. Однако оказалось, что они перепутали дрон с обычным метеорологическим зондом, который собирает данные об атмосфере.

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