Дневник, который не дал забыть: в Греции раскрыли убийство спустя 17 лет

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 921 0

Старые записи стали ключом к делу, которое долгие годы считалось несчастным случаем.

В Греции раскрыли убийство спустя 17 лет благодаря дневнику

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

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В Греции убийство раскрыли спустя 17 лет благодаря личному дневнику

В Греции спустя 17 лет возобновилось расследование убийства британской гражданки, а фигуранта дела арестовали благодаря новой доказательной базе. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Жертва — 54-летняя Жан Хэнлон из Шотландии. Она переехала на Крит и пропала в марте 2009 года после ночной прогулки. Незадолго до исчезновения она успела отправить знакомым сообщение «Помогите». Спустя четыре дня тело женщины обнаружили в гавани Ираклиона. Тогда инцидент посчитали несчастным случаем.

Однако в 2019 году повторная экспертиза выявила тяжелые травмы — переломы шеи и ребер, повреждение легкого и травмы лица, которые не могли возникнуть при падении в воду.

Переломным моментом стало изучение личного дневника погибшей. В записях она указывала, что бывший партнер, 55-летний мужчина, после разрыва продолжал преследовать ее и появлялся у нее дома без приглашения. Сам он отрицал контакты после расставания.

Сыновья погибшей — Роберт, Дэвид и Майкл — на протяжении многих лет добивались пересмотра дела, привлекая частных детективов и обращаясь к греческим властям. Судебно-медицинский эксперт позже подтвердила, что смерть наступила из-за перелома ствола мозга в результате удара по затылку тупым предметом. Обвиняемый продолжает отрицать вину.

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Дневник, который не дал забыть: в Греции раскрыли убийство спустя 17 лет

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