Бронзовый Боря на Троекуровском: как выглядит могила Моисеева спустя 4 года

Почти четыре года минуло с того осеннего дня, когда ушел из жизни Борис Моисеев. Заслуженный артист России, хореограф и певец, которого миллионы знали как «крошку Борю», скончался 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет в своей московской квартире.

Обнаружил бездыханное тело его арт-директор Сергей Горох — он пришел к артисту и застал того мертвым на диване перед работающим телевизором.

Как сейчас выглядит могила Бориса Моисеева

Как сегодня выглядит могила Бориса Моисеева: биография. Фото: 5-tv.ru

Тело Бориса Моисеева было предано земле на Троекуровском кладбище Москвы — на сравнительно новом участке, где уже покоятся многие знаменитости. Отпевание и прощание прошли в начале октября 2022 года в закрытом режиме, в траурном зале самого кладбища.

Захоронение артиста выделяется среди соседних — здесь установлен монумент, а вокруг царит идеальный порядок. Памятник появился в первую годовщину смерти, в 2023 году. Горох взял все расходы на себя и отказался от любых пожертвований.

Памятник представляет собой трехметровую бронзовую фигуру певца в полный рост. На постаменте из монолитного блока белого мансуровского гранита выбиты даты жизни артиста, а также надпись «Заслуженный артист России». Тут же высечены строки из песни Моисеева: «Начни с себя весь мир любить». Сама могильная насыпь засыпана белым гравием, что придает ей ухоженный вид.

Цветов на могиле всегда в изобилии, даже летом 2026 года. Место захоронения находится в чистом виде — заметно, что близкие регулярно навещают Бориса.

Кто ухаживает за могилой Бориса Моисеева

Как сегодня выглядит могила Бориса Моисеева: биография. Фото: 5-tv.ru

Главным человеком, который заботится о захоронении, остается Горох.

А вот родной брат певца — Маркс Толкач — на кладбище не появляется. Конфликт между Горохом и Толкачом вспыхнул еще при жизни Бориса. Брат обвинял директора в незаконном присвоении имущества артиста и даже грозился восстановить справедливость через суд.

По словам адвоката Маргариты Гавриловой, у родственников, которые при жизни больного Моисеева никак ему не помогали, был единственный интерес — заполучить его столичные квартиры.

Старший брат покойного музыканта так и не сумел ничего добиться в суде. Московская жилплощадь артиста осталась за Сергеем Горохом — певец еще при жизни оформил на него договор пожизненной ренты. Когда все судебные тяжбы завершились не в пользу Толкача, он просто исчез из поля зрения.

Сам Толкач, в свою очередь, обвинял Гороха не только в присвоении имущества, но и в том, что тот якобы продолжал снабжать тяжелобольного Моисеева сигаретами и алкоголем, а также несколько месяцев скрывал артиста от родных. Директор музыканта всегда стоял на своем: он годами оплачивал все медицинские счета и заботился о Борисе наилучшим образом.

Рождение Бориса Моисеева в тюрьме

Как сегодня выглядит могила Бориса Моисеева: биография. Фото: 5-tv.ru

Борис Моисеев появился на свет 4 марта 1954 года не в родильном доме, а в женской исправительной колонии в Могилеве. Его мать, Геня Борисовна Моисеева, отбывала там срок по политической статье. Кто был отцом мальчика — осталось тайной навсегда.

«В тюрьму она попала в 1953 году после того, как на каком-то партийном собрании завода резко ответила лидеру местной ячейки. И тайну моего отцовства она унесла с собой. Она никому не сказала, кто мой отец, ни родственникам, ни мне, сколько я ни спрашивал ее об этом. Она знала, что делала, и никогда не жалела об этом», — вспоминал артист в интервью.

Мать досрочно освободили после рождения сына, и она устроилась швеей, чтобы прокормить слабого здоровьем мальчика. Для укрепления его физической формы она отдала сына в танцевальную студию. И здесь Борис буквально преобразился: с увлечением ставил номера, устраивал домашние концерты для соседей и бесконечно импровизировал.

В 1978 году Моисеев собрал танцевальное трио «Экспрессия». Коллектив заметила Алла Пугачева и пригласила его в свою команду. Несколько лет они были подтанцовкой у Примадонны, участвовали в концертах и съемках клипов — самый известный из них, «Рыжая кошка».

Уже в 1992-м Моисеев создал шоу-балет «Борис Моисеев и его леди», а следом поставил одноименный спектакль. Именно он первым в стране стал делать из эстрадного выступления полноценное шоу с яркими костюмами, хореографией и сценографией.

За свою творческую жизнь артист выпустил 12 студийных альбомов и снял более 20 клипов. Он не раз становился лауреатом «Золотого граммофона» и «Овации». В 2006 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Моисеев сотрудничал с российскими и зарубежными исполнителями, записывал дуэты, снимался в кино — в том числе в фильме «Дневной дозор».

Эпатаж, суеверия и одиночество Бориса Моисеева

Как сегодня выглядит могила Бориса Моисеева: биография. Фото: 5-tv.ru

В историю отечественного шоу-бизнеса Моисеев вошел как король эпатажа. Его сценические образы и дерзкие тексты шокировали публику на протяжении десятилетий. Его никогда не называли по имени-отчеству — только Боря, и он сам охотно откликался на «крошку Борю» даже в зрелом возрасте.

У артиста были свои приметы: перед выходом на сцену он обходил зал с колокольчиком и обязательно дышал в собственную обувь. Он мечтал о Петербурге, часто приезжал туда, гулял по городу без охраны, любовался архитектурой.

В 1990-х и нулевых он всерьез присматривал квартиры — у Аничкова моста, на Невском, у Таврического сада. Но как только жильцы коммуналок узнавали, что их покупателем может стать звезда, цены взлетали до небес. Так переезд в Северную столицу и не состоялся.

Моисеев был одним из первых российских знаменитостей, кто открыто говорил о своей личной жизни. Ему приписывали множество романов, но сам он признавался, что любил общаться с девушками в интернете под вымышленными именами. Это лишь подчеркивало его внутреннее одиночество — при миллионах поклонников рядом почти не было тех, кто бы его по-настоящему понимал.

Болезни и последний аккорд Бориса Моисеева

Как сегодня выглядит могила Бориса Моисеева: биография. Фото: 5-tv.ru

В последние годы здоровье Бориса Моисеева резко ухудшилось. Он перенес три инсульта — в 2010, 2015 годах и третий, который оказался роковым. После второго удара у него были парализованы верхняя губа и одна рука. Артист почти не покидал дома, ежедневно принимал лекарства, ему тяжело давались даже простые бытовые действия.

Он редко выходил в свет и общался только с самыми преданными людьми — Сергеем Горохом и домработницей. Выступления прекратились, светские мероприятия он игнорировал. По слухам, в последние годы Борис читал новости о собственных кончинах, которые то и дело появлялись в желтой прессе.

Ушел он в одиночестве, в своей московской квартире, на 69-м году жизни.

Сегодня, спустя четыре года, могила Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище стала местом паломничества для тысяч поклонников.

Бронзовая фигура, белый гравий, высеченные на камне слова «Начни с себя весь мир любить» — все это напоминает о человеке, который первым превратил эстраду в шоу, не боялся быть собой и навсегда остался в памяти как «крошка Боря» — король эпатажа и искренности.