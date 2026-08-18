Еда на страже мозга: какой завтрак защищает женщин от деменции

Яйца на завтрак защищают женщин от возрастного ухудшения памяти

Регулярное употребление куриных яиц способствует сохранению когнитивных функций и остроты ума у женщин в зрелом возрасте. Этот вывод следует из исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные почти 900 взрослых людей старше 55 лет. Исследователи сопоставляли частоту включения яиц в рацион с результатами тестов на речевую беглость, память и исполнительные функции.

Выяснилось, что у женщин, которые ели этот продукт чаще, наблюдалось значительно меньшее снижение способностей к запоминанию и подбору слов с течением времени.

Риск когнитивного спада снижался пропорционально количеству потребляемых яиц, при этом для мужчин подобная выраженная связь в данном конкретном исследовании оказалась менее очевидной.

Специалисты объясняют пользу яиц их уникальным химическим составом, в который входит холин — предшественник нейромедиатора ацетилхолина, отвечающего за обучение и память.

«Исследования показали, что это питательное вещество обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь защитить мозг», — отметил диетолог Кери Ганс.

Помимо холина, яйца богаты витамином B12, поддерживающим здоровье нервных клеток, а также антиоксидантами лютеином и зеаксантином.

Эти компоненты защищают ткани от окислительного стресса и воспалений, которые часто становятся причиной развития деменции. Эксперты подчеркивают, что яйца являются доступным источником качественного белка и жиров, помогающих стабилизировать уровень сахара в крови, что также критически важно для долголетия мозга.

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