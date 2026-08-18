Сергей Собянин наградил лучших специалистов центров госуслуг «Мои документы»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Церемония была приурочена к 15-летнему юбилею сети столичных центров госуслуг.

Собянин наградил лучших сотрудников центров Мои документы

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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В Москве состоялась торжественная церемония награждения выдающихся работников центров государственных услуг «Мои документы». Сергей Собянин лично вручил отличившимся специалистам почетные грамоты Правительства Москвы и объявил благодарности. Мероприятие приурочили к 15-летию с момента создания сети центров госуслуг.

«Сегодня услуги предоставляются открыто, доброжелательно, с улыбкой, с искренним сервисом, профессионально и быстро. Это очень важно», — отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул: достигнутые изменения не произошли сами собой. Для этого потребовались годы системного труда.

Однако одного оснащения оказалось недостаточно. Предоставление качественных услуг стало возможным только после полной трансформации внутриведомственных процессов и перевода их в электронный формат. Ключевую роль сыграла организация системы межведомственного электронного взаимодействия — как между столичными департаментами, так и с федеральными структурами.

«Но самое главное — это создать замечательный коллектив, одни из лучших представителей которого находятся сегодня в этом зале», — заключил мэр Москвы, обращаясь к награжденным специалистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о награждении 15 многодетных семей почетным знаком «Родительская слава города Москвы». В этих семьях совокупно воспитывается 92 ребенка. Градоначальник также уточнил, что помимо самого знака для награжденных предусмотрена единовременная материальная выплата в размере 308 тысяч рублей. Эта мера является частью городской политики по поддержке семейных ценностей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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