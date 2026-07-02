«Позвольте дать вам совет, мистер»: Брайан Адамс обратился к Трампу в новой песне

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Алена Куликова
Алена Куликова 29 0

Певец заявил, что Канада никогда не станет 51-м штатом США.

Певец Брайан Адамс представил новый трек

Фото: Reuters/Aaron Schwartz

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Певец Адамс выпустил песню против политики Трампа

Канадский певец Брайан Адамс выпустил песню о том, что Канада никогда не станет 51-м штатом США. Он опубликовал новую композицию в личном канале на YouTube.

В тексте Адамс иронично обращается к президенту США Дональду Трампу по поводу возможного присоединения Канады, подчеркивая, что такой сценарий невозможен.

«Позвольте дать вам один совет, мистер: похоже, у вас и без того слишком много забот. Можете вводить против нас пошлины, но 51-м штатом мы никогда не станем», — поется в треке.

Брайан Гай Адамс — канадский рок-музыкант, фотограф, гитарист, автор и исполнитель песен, который начал свою карьеру в шоу-бизнесе в 1976 году, первоначально в составе рок-групп. Его дебютный сольный альбом был выпущен в 1980 году, а в 1985 году он впервые возглавил Billboard Hot 100 с рок-балладой Heaven. Именно этот жанр принес ему успех по всему миру.

Автор опубликовал сингл на музыкальных стриминговых сервисах.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста и одного из основателей группы Village People Виктора Уиллиса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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