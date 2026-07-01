Трамп принес соболезнования в связи со смертью солиста Village People Уиллиса

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста и одного из основателей группы Village People Виктора Уиллиса. Об этом американский лидер написал в своем профиле в соцсети.

Артист скончался после непродолжительной болезни в возрасте 74 лет.

Глава Белого дома отметил, что Уиллис был замечательным и жизнерадостным человеком. По его словам, музыканту нравилось, что песню Y.M.C.A. использовали на выступлениях Трампа. Президент США также отметил, что теперь будет вспоминать Уиллиса каждый раз, когда будет звучать этот хит.

«Он был замечательным и счастливым человеком, которому нравилось, что я использовал песню на своих митингах. Мы будем думать о Викторе каждый раз, когда играет Y.M.C.A.» — написал Трамп.

Как писал ранее 5-tv.ru, Виктор Уиллис стоял у истоков Village People и участвовал в создании самых известных композиций коллектива, в числе которых Y.M.C.A., Macho Man и In the Navy. Эти песни стали одними из символов эпохи диско и принесли группе мировую популярность.

Особое внимание в последние годы снова привлек трек Y.M.C.A. Дональд Трамп неоднократно включал его на своих предвыборных мероприятиях. Кроме того, под эту композицию американский лидер танцевал после объявления о победе на президентских выборах.

Позже Трамп также исполнил свой фирменный танец во время выступления Village People на мероприятии, связанном с жеребьевкой чемпионата мира по футболу.

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