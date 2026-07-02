Умер первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов

Умер первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов. Вдова чиновника подтвердила информацию 5-tv.ru.

Мужчина скончался 30 июня в своей квартире в Москве. Тело Алексей Старовойтова обнаружила его супруга. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность.

Алексею Старовойтову было всего 46 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны страны Сергеем Ивановым. Несмотря на плотный график, глава государства провел не меньше 20 минут на прощании, выразил слова соболезнования семье покойного.

Последние десять лет Иванов был специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале этого года он покинул должность по собственному желанию. Иванов скончался 26 июня. Ему было 73 года.

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