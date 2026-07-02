Ребенок попал в больницу: в Нижнем Новгороде проверяют кафе после массового отравления

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 49 0

Всего за медицинский помощью обратились шесть человек.

Что известно о массовом отравлении в кафе Нижнего Новгорода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Массовые отравления в России

СК: в Нижнем Новгороде ведется проверка работы кафе после массового отравления

Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после массового отравления посетителей одного из кафе в центре города. За медицинской помощью обратились шесть человек: пятеро взрослых и один ребенок. Несовершеннолетнего госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области в Telegram-канале.

Уточнялось, что информацию о заболевании сальмонеллезом сотрудники ведомства выявили в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. По данным следствия, люди почувствовали себя плохо после употребления блюд в заведении в июне.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Также в ведомстве уточнили, что следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора проводят необходимые действия по проверке и санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Работу кафе приостановили на время. Следователям устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, что именно могло стать причиной отравления посетителей. Ход расследования находится на контроле в аппарате ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россельхознадзор выявил 43 нарушения после массового отравления посетителей кафе в Камышине под Волгоградом. Специалисты установили производителей и поставщиков продукции животного происхождения, которая могла стать причиной заражения людей сальмонеллезом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Массовые отравления в России
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