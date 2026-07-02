Ребенок попал в больницу: в Нижнем Новгороде проверяют кафе после массового отравления
Всего за медицинский помощью обратились шесть человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
СК: в Нижнем Новгороде ведется проверка работы кафе после массового отравления
Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после массового отравления посетителей одного из кафе в центре города. За медицинской помощью обратились шесть человек: пятеро взрослых и один ребенок. Несовершеннолетнего госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области в Telegram-канале.
Уточнялось, что информацию о заболевании сальмонеллезом сотрудники ведомства выявили в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. По данным следствия, люди почувствовали себя плохо после употребления блюд в заведении в июне.
Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Также в ведомстве уточнили, что следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора проводят необходимые действия по проверке и санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Работу кафе приостановили на время. Следователям устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, что именно могло стать причиной отравления посетителей. Ход расследования находится на контроле в аппарате ведомства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россельхознадзор выявил 43 нарушения после массового отравления посетителей кафе в Камышине под Волгоградом. Специалисты установили производителей и поставщиков продукции животного происхождения, которая могла стать причиной заражения людей сальмонеллезом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 7 апр
- Количество отравившихся в театре Моссовета артистов выросло до 28 человек
- 7 апр
- Число отравившихся в Москве артистов из Красноярска достигло 24 человек
- 7 нояб
- Готовая еда может исчезнуть из российских супермаркетов
- 30 окт
- Ногти в еде и крысы: следствие выясняет причины отравления в колледже Петербурга
- 15 окт
- Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Петербурге вновь выросло
- 2 окт
- Не пей, братец! Кто травит россиян поддельным алкоголем
- 1 окт
- Количество отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти вновь выросло
- 1 окт
- Надышались порошка: подробности отравления школьников в Екатеринбурге
- 30 сент
- Счетчик не останавливается: количество погибших от суррогата в Ленобласти выросло
- 30 сент
- Еще трое: в деле об отравлении алкоголем в Ленобласти появились новые фигуранты
Читайте также
64%
Нашли ошибку?