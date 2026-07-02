Найдена обувь одной из пропавших в Туве девочек
Следы нашли на берегу Енисея.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Обувь одной из пропавших в Туве девочек была найдена на берегу Енисея. Об этом ТАСС в следственном управлении СК России по Туве.
«В 400 метрах от места исчезновения обнаружена обувь, <…> которая опознана родственниками», — сказала старший помощник руководителя СУ СК России по Туве Алла Нурсат.
Ранее глава МВД Тувы Юрий Завьялов сообщил 5-tv.ru, что по факту пропажи детей возбуждены уголовные дела об убийстве. Двое несовершеннолетних вышли из своих домов в Кызыле 1 июля 2026 года.
Предположительно, они могли отправиться на реку Енисей — на берегу нашли их телефоны.
Родители попытались найти девочек самостоятельно, затем вызвали полицию. Глава МВД лично принимает участие в поисках на патрульном катере.
Сестра одной из девочек также рассказала 5-tv.ru, что обе пропавшие были домашними и послушными детьми, с хорошими отношениями в семье и на хорошем счету в школе. Они никогда не сбегали из дома.
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