Найдена обувь одной из пропавших в Туве девочек

Обувь одной из пропавших в Туве девочек была найдена на берегу Енисея. Об этом ТАСС в следственном управлении СК России по Туве.

«В 400 метрах от места исчезновения обнаружена обувь, <…> которая опознана родственниками», — сказала старший помощник руководителя СУ СК России по Туве Алла Нурсат.

Ранее глава МВД Тувы Юрий Завьялов сообщил 5-tv.ru, что по факту пропажи детей возбуждены уголовные дела об убийстве. Двое несовершеннолетних вышли из своих домов в Кызыле 1 июля 2026 года.

Предположительно, они могли отправиться на реку Енисей — на берегу нашли их телефоны.

Родители попытались найти девочек самостоятельно, затем вызвали полицию. Глава МВД лично принимает участие в поисках на патрульном катере.

Сестра одной из девочек также рассказала 5-tv.ru, что обе пропавшие были домашними и послушными детьми, с хорошими отношениями в семье и на хорошем счету в школе. Они никогда не сбегали из дома.

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