В «Единой России» предложили придать Дню ветеранов боевых действий федеральный статус

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

С подобным намерением к партии обращались и представители общественных организаций.

Станет ли День ветеранов боевых действий федеральным

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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В партии «Единая Россия» выступили с предложением о закреплении за Днем ветеранов боевых действий статуса федеральной памятной даты в стране. С такой инициативой выступил Герой России, член Высшего совета партии Владислав Головин. Его предложение опубликовали на сайте партии.

По словам Головина, ветераны боевых действий и их семьи живут во всех регионах страны, поэтому памятная дата должна стать единой для всех россиян. К тому же он отметил, что с подобным предложением к партии неоднократно обращались сами ветераны и представители ветеранских общественных организаций.

День ветеранов боевых действий каждый год отмечается 1 июля, однако на федеральном уровне памятная дата официально не закреплена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на заседании Госсовета обсудили совершенствование системы медицинской и социальной реабилитации участников СВО.

Секретарь Госсовета Алексей Дюмин подчеркнул, что помощь ветеранам должна быть своевременной, качественной и доступной независимо от региона проживания. В работу включились Минздрав, Минтруд, Минспорт, Паралимпийский комитет, ФМБА и Народный фронт.

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