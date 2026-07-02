Глава Минобороны Германии Писториус: конфликт на Украине перешел в решающую фазу

Конфликт на Украине, возможно, перешел в решающую фазу, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Der Spiegel. Он призвал западных союзников к активным действиям и подчеркнул, что Киев остро нуждается в деньгах.

Германия остается главным спонсором Украины в Европе: с февраля 2022 года Берлин направил Киеву помощь более чем на 94 миллиарда евро, из которых 55 миллиардов пришлось на военную сферу, а 39 миллиардов — на гуманитарные нужды.

В том же интервью глава оборонного ведомства ФРГ рассказал о личной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Заявление прозвучало на фоне мер, которые власти Германии предпринимают для подготовки граждан к потенциальному вооруженному конфликту.

«Я и моя жена сможем на протяжении нескольких дней не испытывать проблем с продовольствием. Прежде всего, мы побеспокоились о достаточном количестве воды», — сообщил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия уже превратилась в четвертого по величине экспортера вооружений.

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