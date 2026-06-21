Друзьям из АСЕАН мы можем много интересного рассказать про наш опыт взаимодействия с западными соседями. Например, о биолабораториях, которые американцы, как они теперь признали сами, содержат по всему миру, но треть из них почему-то на Украине. У нас под боком. На прошлой неделе директор национальной разведки США опубликовала документы, раскрывающие ранее скрываемые факты.

Наше Министерство обороны России их проанализировало, и вот новые подробности. Первое — адреса биолабораторий, на которые мы указывали годами, подтверждены теперь самими американцами: биолаборатории есть в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове, Одессе. Второе: интересная там коллекция патогенов — в украинских лабораториях изучались и подвергались манипуляциям вирусы и бактерии, которых нет на территории Украины или встречаются в единичных случаях, но могут быть эффективны при боевом применении.

«Сама номенклатура патогенов, не соответствующая актуальным проблемам здравоохранения Украины, где фиксируется рост заболеваемости краснухой, дифтерией, туберкулезом, свидетельствует о попытках разработки в украинских биолабораториях компонентов биологического оружия», — отметил генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев.

И вишенка на торте — исследования проводились в условиях особой секретности, в том числе с ограничением доступа украинских специалистов к информации и даже к помещениям. Вот так. Собственно, а чему мы удивляемся — в годы Второй мировой войны в Германии и Японии проводили опыты на узниках концлагерей. Занимались этим вполне уважаемые ученые. После поражения Берлина и Токио самых жестоких преступников долны были судить. Должны были. Но, например, из Германии в рамках спецоперации «Скрепка» было вывезено США 1600 ученых и специалистов, в том числе членов НСДАП, в том числе членов СС.

Им просто переписывали биографии.

Был такой Хубертус Штругхольд — главный врач Люфтваффе. Его ведомство ставило эксперименты на людях. 80 узников задокументировано погибли. Вывезли в США — он стал отцом космической медицины НАСА. Курт Бломе — заместитель министра здравоохранения Третьего рейха, куратор программы биологического оружия. Ставил эксперименты на людях — заражал их чумой, холерой, сибирской язвой и тифом, чтобы проверить эффективность вакцин. Переехал в США. Теодор Зобель — обвинялся в проведении опытов над людьми в лаборатории во Франции. Спасли.

Японским врачам из печально известного отряда 731 и вовсе позволили остаться в стране. Просто защитили от уголовного преследования в обмен на передачу всех наработок американцам. Отряд 731 убил, по разным оценкам, до полумиллиона человек. Но получил бесценный опыт. Он это стало товаром.

На этом фоне новость из Нидерландов о том, что на учениях построили лагерь для российских военнопленных, сначала вызвала ухмылку, мол, вот заняться нечем. Но потом заставила задуматься — ведь это тоже опыт — строить лагеря, в том числе концентрационные, их как раз британцы придумали для «буров», то есть голландских поселенцев в Южной Африке. Что же получается, «руки помнят» и «могут повторить»? Корреспондент «Известий» Игорь Капориков погрузился в тему.

Нидерланды. Провинция Гронинген. Мертвые улицы, выбитые окна, брошенные машины. Марнехейзен — крупнейшая военная тренировочная деревня Европы. Когда учения заканчиваются, военная деревня превращается в странный «аттракцион» для местных жителей и беженцев.

«Это военный полигон, но через него проходят пешеходные и велосипедные маршруты для жителей», — рассказывает управляющий тренировочной деревней Герт Бааром.

Именно здесь впервые со времен афганской войны голландцы строят концлагерь. Только теперь не для моджахедов — а двух тысяч российских солдат.

«Они прямо заявляют, что эти учения направлены против России. Русских открыто называют противником, к возможной войне с которым нужно готовиться», — отмечает политический обозреватель испанского института геополитики в Каталонии Жорди Гаррига.

Бригадный генерал Николь де Вольф. Ее прошлое — темная страница: еще лейтенантом она участвовала в этнических чистках в Югославии. Сейчас направо и налево раздает интервью — каким инновационным будет концлагерь для русских.

«Вместо традиционных сторожевых вышек — территория охраняется высокими столбами с современными камерами видеонаблюдения. Дроны передают аэрофотоснимки в режиме реального времени».

Тут же подчеркивают: казармы, душевые, столовая — все продумано до мелочей. Курорт для пленных. Ничего не напоминает? Когда-то похожие обещания тоже зазывали в совсем другие лагеря.

«Это имеет прямые аналогии с событиями прошлой истории. И сейчас Запад не скрывает, что он стремится нанести России стратегическое поражение», — объясняет доктор исторических наук Наталья Таньшина.

История Нидерландов в годы Второй мировой — это не только оккупация, но и соучастие. Лагеря Амерсфорт, Вестерборк и Герцогенбуш на территории этой страны стали конвейерами смерти. Через них прошли сотни тысяч узников. Не меньше зла принесла и голландская дивизия СС «Ландсторм Недерланд».

«Вот этот голландский корпус повинен дважды в геноциде. Это геноцид блокадного населения блокадного населения Ленинграда раз и оккупированного населения территории Ленинградской области», — отмечает доктор исторических наук Борис Ковалев.

Не Голландией единой. Добровольцы со всей Европы охраняли лагеря и участвовали в массовых зачистках. Цель была не запугать, а истребить население.

«Это были именно добровольцы. Насильственного призыва не происходило. Сюда приезжали именно те, кто хотел по каким-то соображениям, либо из русофобских соображений, либо из соображений борьбы с большевизмом», — рассказывает директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Прибалтийские формирования вошли в историю как одни из самых беспощадных на оккупированных территориях. Литовские добровольцы с первых же дней оккупации ринулись выполнять фашистские приказы — с дикой жестокостью принялись истреблять евреев. Не останавливаясь, они вскоре переключились на карательные рейды и этнические на территории Советского Союза — в компании украинских, финских, латвийских и эстонских отрядов.

«Возьмем, к примеру, операцию „Зимнее волшебство“. Там главную роль сыграли латышские подразделения», — говорит руководитель проектов фонда «Достоверная история» Андрей Иванов.

Псков больше трех лет находился под немецкой оккупацией, фашисты отдавали приказы, а террор вершили эстонцы.

В годы Великой Отечественной войны в этом здании размещалась эстонская полиция безопасности — сформированная из бывших полицейских и офицеров эстонской армии — еще ее называли «эстонское гестапо». Четыре отдела на этажах с тюрьмой в подвале. Жители запомнили это место из-за особой жестокости и масштаба репрессий. После безжалостных допросов людей отправляли в концлагеря или расстреливали — не немцы, а опять же особая эстонская рота.

«Как вспоминали после ВОВ, местные жители эстонцев боялись больше, чем немцев. Они отличались наибольшей жестокостью», — отмечает директор государственного архива псковской области Наталья Исакова.

За время оккупации на Псковщине сожжено более пяти тысяч деревень, убито сотни тысяч жителей — в основном старики, женщины, дети. Вот одно из признательных показаний — эстонского карателя.

«Стреляя в женщин, я преследовал одну цель — убить женщин и тем самым выполнить приказ о расстреле мирных жителей».

Одних убивали, других сгоняли в лагеря. Только в той же псковской области их было 29.

Это территория одного из таких лагерей Дулага-100. Сегодня о нем и о его жертвах напоминает большой мемориальный комплекс, а еще чуть больше 80 лет назад тут стоял военный городок, на территории которого немцы и организовали пересыльный лагерь для советских военнопленных и захваченных мирных жителей.

Лариса Васильевна Брайнина была ребенком во время оккупации. Когда Красная армия начала гнать фашистов — ее с бабушкой отправили в лагерь на территории Польши. Бабушку заставляли работать, а внучку использовали как источник крови.

«Нас гоняли, кровь брали у трехлетних», — вспоминает ребенок войны Лариса Брайнина.

Такие концлагеря — не изобретение немцев. Британцы первыми построили их в Африке во время англо-бурской войны, назвав «местами спасения» для мирного населения. Позже этот опыт перенял Геринг.

«Априори мы хуже. А раз мы хуже, ну, соответственно, по законам колониальной политики, которые известны еще и которые Гитлер во многом воспринял от Британской империи, она сегодня тоже действует. Мы видим сегодня активную подготовку к войне с нами», — заявил научный директор российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Русских пытались и пытаются притеснить. Последовательно запрещают использование русского языка, переписывают историю, преследуют несогласных. Об этом знает Мария. Ее муж долгое время был председателем фестиваля русской культуры в Латвии, изучал историю концлагерей и защищал права русскоязычных граждан.

«Мы столкнулись с прямыми претензиями к нашей семье, в частности, к моему мужу со стороны полиции безопасности Латвии. Мы решили, что оставаться больше в Латвии не представляется возможным», — рассказывает директор фонда «Достоверная история им. В. А. Богова» Мария Александровская-Богова.

За последние годы гонения на русскоязычных только усилились. В странах, которые и раньше не отличались соблюдением прав человека, произошел резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне.

«Русофобия всегда была и сегодня от нее никуда не деться. Европа уверена в том, что России нельзя доверять, что Россия — варварская нация», — отмечает доктор исторических наук Эрик Бранка.

Лагеря, репрессии, ненависть по национальному признаку — Европа уже проходила этот путь, была наказана, но, судя по всему, выводов не сделала, а только затаила обиду и выжидает момента для реванша.

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