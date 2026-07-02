Набиуллина: карты Visa и Mastercard постепенно выводят из оборота в России

Карты Visa и Mastercard в России будут постепенно выводиться из оборота, однако точных сроков завершения этого процесса Центробанк (ЦБ) не устанавливал. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ.

По словам Набиуллиной, карты Visa и Mastercard, выпущенные до введения санкций, формально сохраняют свои названия, но фактически работают по функционалу карт «Мир». Также она отметила, что их вывод из оборота проводится с помощью экономических механизмов, однако конкретные даты регулятор не называл.

«Они (карты Visa и Mastercard. — Прим. ред.) будут постепенно выводиться из оборота. Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим», — подчеркнула Набиуллина.

В России главная платежная карта — «Мир», доля которой в объеме операций исчисляется 75%.

При этом карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками до введения санкций, по-прежнему работают на территории страны. Расчеты по ним обеспечивает Национальная система платежных карт (НСПК), которая также является оператором системы «Мир».

Ранее в НСПК предложили постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по таким картам. С начала 2027 года она может уменьшиться до 1%, а с начала 2028 года — быть обнулена. Это должно ускорить постепенный переход рынка на карты «Мир».

Ранее, писал 5-tv.ru, Набиуллина заявила, что Центробанк России — не сторонник высоких ставок.

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