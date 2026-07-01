Набиуллина: Центробанк России — не сторонник высоких ставок

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 15 0

Условия конкуренции на финансовом рынке должны оставаться справедливыми.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Центральный банк России — не сторонник высоких процентных ставок. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина во время выступления на Финансовом конгрессе.

По ее словам, доступность кредитов в первую очередь зависит от уровня инфляции, а не только от размера ключевой ставки.

Набиуллина подчеркнула, что кредиты должны оставаться доступными, а условия конкуренции на финансовом рынке — справедливыми. При этом, отметила она, главный вопрос связан именно с инфляцией.

Глава ЦБ указала, что высокая инфляция сама по себе делает займы менее доступными для граждан и бизнеса. Поэтому снижение ставок возможно только при устойчивом замедлении роста цен и снижении инфляционных ожиданий.

Ранее, писал 5-tv.ru, Набиуллина допустила ограничения для дальнейшего снижения ключевой ставки. По словам главы Центробанка России, возможности для нового смягчения денежно-кредитной политики могут сократиться из-за изменения картины рисков.

Как она отмечала, проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Кроме того, в последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Это может сузить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовало от регулятора более осторожного шага.

К тому же ранее Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,25%. В ЦБ поясняли, что денежно-кредитные условия в стране постепенно становятся мягче, но по-прежнему остаются жесткими. При этом инфляционные ожидания сохраняются повышенными, что может помешать устойчивому замедлению роста цен.

Возможность дальнейшего снижения ставки допускал президент России Владимир Путин. На совещании с членами правительства 10 июня он заявил, что инфляция в стране замедляется и составляет чуть более 5%, а принимаемые меры дают результат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Царь без короны: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Лев

Последние новости

16:19
Набиуллина: Центробанк России — не сторонник высоких ставок
16:05
Тело нашли в районе поисков актера из сериала «Бригада» Александра Высоковского
15:57
Сад мечты за копейки: приемы ландшафтных архитекторов, которые смотрятся дорого
15:48
Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Пензе
15:47
Собачья тоска: почему питомец воет, оставшись один дома
15:35
Новак: экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%

Сейчас читают

«Рана открыта»: Бузова рассказала о тяжелом восстановлении после травмы
Реформу семейной ипотеки неожиданно отложили
Больничные по-новому: как с 1 июля изменился расчет выплат
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео