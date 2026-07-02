В Москве пьяный мужчина напал на 11-месячного ребенка

Пьяный мужчина напал с ножом на женщину с 11-месячным сыном в жилом доме на востоке Москвы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в подъезде. Агрессор был в состоянии алкогольного опьянения. Он столкнулся с соседкой и ее маленьким ребенком, после чего начал размахивать ножом. В результате мальчик получил порез ноги.

Сразу после случившегося прибыли специалисты. Медики осмотрели пострадавшего мальчика. Было установлено, что полученная травма не представляет угрозы для жизни и здоровья малыша. Госпитализация ребенку не потребовалась, ему оказали необходимую помощь.

Сотрудники правопорядка оперативно среагировали на сообщение о преступлении. Нападавшего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали 16-летнюю девушку — соучастницу автоподставщиков, напавших на полицейского. Инцидент произошел на улице Маросейка: двое молодых людей и несовершеннолетняя по предварительному сговору инсценировали ДТП, угрожали водителю вызовом ДПС и требовали десять тысяч рублей в качестве компенсации за несуществующую аварию. Девушка скрылась, а ее подельники напали на прибывшего инспектора. Задержанным грозит обвинение в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору

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