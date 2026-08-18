«Проживаю потерю»: как разочарования помогают Наталье Бардо

Наталья Бардо: опыт от предательства и разочарования помогает расти

Опыт от разочарования и предательства помогает актрисе Наталье Бардо расти. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на открытии своей студии.

Она отметила, что сталкивалась в жизни с тем, что люди ее предавали или заставили разочароваться в себе. Однако она научилась справляться с подобными ситуациями.

«Конечно, и предательства были, и разочарования были, и опыт был разный: и плачевный, и счастливый. Как я к этому отношусь? Погрущу, попереживаю, потом принимаю, потом проживаю. Проживаю потерю, конечно. Ты с этим человеком расстаешься», — поделилась актриса.

Бардо не только научилась справляться со столь неприятными жизненными этапами, но и смогла извлечь из подобных моментов что-то положительное для себя. Это, по словам артистки, помогает ей самой лишь расти.

«Только опыт остается, который помогает мне двигаться дальше, который помогает мне лучше чувствовать людей, женщин. Который помогает мне в целом, наоборот, продолжать доверять. Потому что тот болезненный опыт, который я получаю, он и помогает мне расти дальше», — заверила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Бардо выпустила свою первую песню. В треке в ироничной форме отмечается рост цен во всех сферах. При этом сама знаменитость перед выходом трека поспорила со своими подругами об уровне успеха композиции. На кон она поставила 500 тысяч рублей.

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