Зеленский предложил Хмару на пост главы Минобороны Украины

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Верховная рада рассмотрит кандидатуры 19 августа.

Зеленский предложил новых глав Минобороны и МИД

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Зеленский предложил Хмару и Сибигу на посты глав Минобороны и МИД Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил назначить Евгения Хмару главой Министерства обороны, а Андрея Сибигу — министром иностранных дел. Соответствующие документы появились на сайте Верховной рады.

Оба претендента уже руководят ведомствами в статусе исполняющих обязанности. Теперь их кандидатуры должны пройти парламентскую процедуру утверждения.

Голосование по кандидатам ожидается 19 августа. Ранее украинские СМИ сообщали, что Сибига, вероятнее всего, сможет получить необходимую поддержку депутатов. В отношении Хмары прогнозы были менее определенными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого. До этого пост главы Минобороны Украины покинул Михаил Федоров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала кадровые перестановки в Киеве. Она связала увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова с их «успехами на поле боя».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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