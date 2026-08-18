«Между Богом и женщиной»: Наталья Бардо открыла студию

Актриса Наталья Бардо открыла женскую студию в Москве

Актриса Наталья Бардо открыла в Москве собственную женскую студию и рассказала 5-tv.ru, что именно будет происходить в новом пространстве. Здесь планируют проводить различные занятия, творческие мастер-классы и встречи со специалистами.

Идея создать место только для женщин появилась у Бардо около десяти лет назад. В 2021 году она получила товарный знак для проекта, связанного с женским развитием и образованием. До открытия студии актриса организовывала небольшие женские встречи онлайн и офлайн, где проходили тренировки и занятия с психологами.

Теперь у проекта появилось собственное помещение. Причем Бардо решила открыть его не в центре столицы, а в обычном районе. По словам актрисы, она сама общалась с местными жительницами и выясняла, чего им не хватает рядом с домом.

«Мы хотим куда-то ходить. Мы хотим, чтобы нами кто-то занимался. Мы хотим развиваться, <…> танцевать, рисовать, заниматься спортом», — передала Бардо пожелания женщин.

В студии можно будет заниматься силовыми тренировками, функциональным тренингом, пилатесом, растяжкой и танцами. Для тех, кто предпочитает творчество, подготовят занятия по живописи и актерскому мастерству, а также кинопросмотры. Кроме того, здесь будут доступны массаж и другие процедуры.

Бардо предусмотрела и вариант для мам с маленькими детьми. В студии оборудовали детскую комнату, чтобы женщина могла спокойно заниматься своими делами, не оставляя ребенка дома.

Необычным сделали и интерьер. Студия оформлена в черно-белых цветах, а многочисленные шторы должны напоминать театральные кулисы. Такой дизайн связан с актерской профессией Бардо и ее любовью к кино и театру.

Сама актриса не собирается лично проводить все занятия. Она назвала себя организатором и проводником между женщинами и специалистами.

«Я лишь маленький проводник между Богом и женщиной», — сказала Бардо.

По словам актрисы, главная цель проекта — создать место, где женщина сможет провести время с пользой, отдохнуть, получить новые впечатления или просто посвятить час себе. В дальнейшем Бардо не исключила развития студии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Наталья Бардо представила свою первую музыкальную композицию. Артистка рассчитывает на успех трека, однако ее уверенность разделяют не все.

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