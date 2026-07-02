Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 2 180 0

Соглашение с 40-летним форвардом рассчитано на один год.

На какой срок Овечкин подписал контракт с Вашингтоном

Фото: AP/ТАСС

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Нападающий Александр Овечкин официально подписал новое соглашение с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Информацию подтвердила пресс-служба команды в социальной сети X.

Контракт рассчитан на сезон-2026/27, при этом годовой доход хоккеиста составит 4,25 миллиона долларов.

Российский форвард уже давно вошел в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) как лучший снайпер. На его счету 929 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, и в апреле 2025 года он превзошел легендарный рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола.

С учетом плей-офф статистика Овечкина выглядит еще масштабнее: 1006 шайб против 1016 у Гретцки (суммарно за карьеру с учетом регулярки и кубковых матчей).

Капитан «Вашингтона» был выбран клубом под первым номером драфта НХЛ в 2004 году. За карьеру он набрал 1687 очков в регулярных сезонах и 147 очков в плей-офф. В 2018 году вместе с командой он завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли.

В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 64 очка и в 20-й раз за 21 сезон преодолел отметку в 30 заброшенных шайб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Овечкина истек контракт с «Вашингтоном».

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