Еще пять болезней под контроль: неонатальный скрининг в России расширят

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Алена Куликова
Алена Куликова 32 0

Сейчас всех новорожденных в стране проверяют на 38 врожденных и наследственных патологий.

Список болезней на проверку у младенцев в роддоме увеличат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Неонатальный скрининг в России расширят

Минздрав планирует расширить неонатальный скрининг: в перечень добавят еще пять тяжелых заболеваний. Об этом сообщила замминистра Евгения Котова на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации.

Сейчас всех новорожденных в России проверяют на 38 врожденных и наследственных патологий — берут анализ крови из пятки. Если инициативу одобрят, количество заболеваний, на которые проверяют детей, вырастет до 43.

Главная цель скрининга — выявить болезнь до появления симптомов. Это позволяет начать лечение немедленно и предотвратить инвалидность.

Как только анализ подтверждает диагноз из утвержденного перечня, в работу включается фонд «Круг добра». По словам Котовой, система уже настроена так, чтобы фонд незамедлительно начинал обеспечивать ребенка всеми необходимыми препаратами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Самаре врачи удалили двухкилограммовую опухоль новорожденной девочке. Патология весила почти столько же, сколько ребенок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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