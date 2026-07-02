«Не жалея мать»: дочь Бони сделала маме пирсинг в домашних условиях

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 62 0

Процедуру сложно назвать безопасной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Дочь Виктории Бони помогла маме сделать пирсинг носа дома

Дочь телеведущей Виктории Бони, 14-летняя Анджелина, сделала звездной маме пирсинг носа в домашних условиях. При этом процедура прошла без стерилизации инструментов и без соблюдения базовых мер безопасности. Процесс Боня показала в социальных сетях.

Прежде чем сделать пирсинг маме, Анджелина проколола нос себе. Телеведущая не давала добро на это, и подросток сделала это в тайне в свой день рождения и потом показала маме. Вдохновившись дочерью, знаменитость тоже решилась на прокол. Хотя процедура была выполнена сомнительно.

Разметка перед проколом была выполнена подручным способом — обычным косметическим карандашом для губ. После этого подросток самостоятельно достала иглу-катетер и сделала прокол. Сама телеведущая отнеслась к происходящему с юмором и иронией, отметив, что решилась на эксперимент вместе с дочерью.

«С кем поведешься <…> Проколола себе нос, как у дочки. Она смело нажала на кнопку. <…> Не жалея мать. Долбанула, так долбанула. Но очень красиво Энджи сделала, мне нравится», — рассказала Боня.

Дочь телеведущей также прокомментировала ситуацию, заявив, что уже имеет опыт в подобных вещах.

«Мам, я профессионал во всем. Волосы делаю, пирсинг делаю. Уши сама себе проколола», — отметила наследница Бони.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктория Боня пожаловалась подписчикам на слишком высокие запросы дочери.

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