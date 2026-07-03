Солнце старит: что поможет мужчинам после 50 лет снизить риск рака кожи

MJ: мужчинам после 50 лет снизить риск рака кожи помогут три правила

Мужчины старше 50 лет находятся в группе повышенного риска по раку кожи. Причина не только в возрасте, но и в накопленном воздействии ультрафиолета, привычке реже пользоваться солнцезащитными средствами и откладывать визит к врачу при появлении подозрительных изменений. Об этом сообщил Men's Journal.

Дерматологи напоминают: профилактика не требует сложного ухода. Иногда достаточно трех базовых привычек, которые помогают снизить риски и вовремя заметить проблему.

Пользоваться SPF каждый день

Главная привычка — регулярное использование солнцезащитного средства. Причем наносить его нужно не только на пляже или во время отпуска, но и в обычные дни, если человек выходит на улицу.

Специалисты советуют выбирать средства широкого спектра защиты с SPF не ниже 30. Наносить крем важно на лицо, шею, уши, руки и другие открытые участки кожи. Если мужчина потеет, занимается спортом на улице или купается, защиту нужно обновлять каждые два часа.

Особенно часто мужчины забывают про уши, шею, кожу головы при редеющих волосах и тыльную сторону ладоней. Между тем именно эти зоны регулярно получают солнечное излучение.

Носить одежду, которая защищает от солнца

Одного крема может быть недостаточно, особенно если человек много времени проводит на улице. Поэтому дерматологи советуют использовать физическую защиту: головные уборы, солнцезащитные очки и одежду с плотным плетением ткани.

Для прогулок, рыбалки, работы на участке или тренировок на свежем воздухе лучше выбирать вещи с маркировкой UPF. Такая одежда помогает снизить воздействие ультрафиолета на кожу.

Широкополая шляпа защищает лицо, уши и шею лучше, чем обычная бейсболка. А очки с защитой от ультрафиолета помогают уберечь не только глаза, но и тонкую кожу вокруг них.

Регулярно проверять кожу

Еще одна важная привычка — осматривать кожу самостоятельно и не пропускать визиты к дерматологу. Насторожить должны новые родинки, пятна, незаживающие ранки, изменение формы, цвета или размера уже существующих образований.

Мужчинам особенно важно проверять спину, плечи, шею, уши и кожу головы. Эти зоны сложно рассмотреть самостоятельно, поэтому можно попросить близких помочь или сделать фото, чтобы отслеживать изменения.

Дерматологи подчеркивают: рак кожи часто хорошо поддается лечению, если обнаружить его на ранней стадии. Поэтому лучше показаться врачу при сомнениях, чем ждать, пока симптом станет очевидным.

Почему после 50 лет это особенно важно

С возрастом последствия солнечного воздействия накапливаются. Даже если человек редко обгорал в последние годы, кожа «помнит» повреждения, полученные раньше. Поэтому начинать профилактику не поздно даже после 50 лет.

Особенно внимательными стоит быть мужчинам со светлой кожей, большим количеством родинок, семейной историей рака кожи, а также тем, кто много работает или отдыхает на открытом воздухе.

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