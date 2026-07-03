Водитель грузового автомобиля погиб в результате ракетного удара ВСУ в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары ракетами по Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В частности, на участке автодороги из Старобельска в Беловодск беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по автомобилю марки «Газель», который развозил продукцию маслозавода. Мужчина возрастом 50 лет умер на месте, также 39-летний местный житель получил ранения и был госпитализирован.

Другая ракета попала в жилой сектор в Свердловске. Здесь погибла пенсионерка.

«Ударили вблизи жилых домов. К несчастью, погибла 66-летняя женщина. Ранение получила 62-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась», — написал Пасечник в MAX.

Также в результате обстрела оказались повреждены жилые дома и хозяйственные строения. Экстренные службы и местные власти участвуют в ликвидации последствий.

Ранее женщина погибла в результате ракетного удара ВСУ по мирному населению Белгорода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.