Водитель грузового автомобиля погиб в результате ракетного удара ВСУ в ЛНР

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 72 0

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима.

Последствия украинского ракетного обстрела в ЛНР 3 июля

Фото: MAX/Леонид Пасечник

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары ракетами по Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В частности, на участке автодороги из Старобельска в Беловодск беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по автомобилю марки «Газель», который развозил продукцию маслозавода. Мужчина возрастом 50 лет умер на месте, также 39-летний местный житель получил ранения и был госпитализирован.

Другая ракета попала в жилой сектор в Свердловске. Здесь погибла пенсионерка.

«Ударили вблизи жилых домов. К несчастью, погибла 66-летняя женщина. Ранение получила 62-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась», — написал Пасечник в MAX.

Также в результате обстрела оказались повреждены жилые дома и хозяйственные строения. Экстренные службы и местные власти участвуют в ликвидации последствий.

Ранее женщина погибла в результате ракетного удара ВСУ по мирному населению Белгорода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.93
-0.34 88.71
-0.47
Почему вы до сих пор не встретили любовь: гороскоп по вашему месяцу рожде...

Последние новости

11:50
Пистолет на Марсе: уфолог увидел оружие пришельцев на снимке из космоса
11:36
Погода и коррупция: почему Свердловская область не справляется с паводком
11:30
Дело о ЛГБТ*-пропаганде: топ-менеджер «Эксмо» получил срок
11:28
В России 422 мирных жителя погибли от действий ВСУ в апреле–июне 2026 года
11:26
Более 5 млн пользователей мессенджера МАКС на iOS подключили уведомления
11:23
Представители стран Ближнего Востока прибыли в Иран на похороны Али Хаменеи

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Гаубица Д-30 уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео