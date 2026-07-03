Ошибки этикета: что больше всего раздражает людей в аэропорту и во время перелета

Yahoo: существуют негласные правила поведения в аэропорту и во время перелета

Аэропорт — место, где тысячи людей одновременно пытаются успеть на свои рейсы, пройти контроль и не потерять багаж. Именно поэтому существуют негласные правила поведения, которые делают путешествие комфортнее для всех. Опытные путешественники признаются: некоторые ошибки они замечают моментально, и многие из них легко избежать. Об этом сообщило Yahoo.

Останавливаться посреди прохода

Одна из самых раздражающих привычек — внезапно останавливаться в центре людного потока, чтобы проверить билет, ответить на сообщение или поискать документы.

В оживленном терминале это создает затор и заставляет других пассажиров резко менять направление движения.

Если нужно остановиться, лучше отойти к стене или в специально отведенное место, не мешая окружающим.

Не готовить документы заранее

Очереди на регистрацию, досмотр и посадку движутся гораздо быстрее, если все пассажиры заранее подготовили паспорт и посадочный талон.

По словам опытных путешественников, люди, которые начинают искать документы только у стойки контроля, задерживают не только себя, но и десятки других пассажиров.

Занимать несколько мест в зоне ожидания

Сумки, чемоданы и рюкзаки, лежащие на соседних креслах, становятся настоящей проблемой в переполненных аэропортах.

Правила хорошего тона просты: если свободных мест мало, багаж должен находиться рядом с владельцем или под сиденьем, а не занимать пространство, предназначенное для других людей.

Игнорировать правила на эскалаторе

Во многих странах действует негласное правило: стоять нужно с одной стороны эскалатора, оставляя другую свободной для тех, кто спешит.

Хотя традиции могут различаться, главное правило остается универсальным — не перекрывать движение и обращать внимание на местные привычки.

Слушать музыку или смотреть видео без наушников

Громкие звонки, ролики в соцсетях и музыка из динамиков телефона входят в число главных раздражителей для большинства путешественников.

Аэропорт и без того наполнен шумом, поэтому использование наушников считается элементарным проявлением уважения к окружающим.

Снимать обувь и вести себя слишком по-домашнему

Долгое ожидание рейса может утомлять, но опытные пассажиры советуют помнить, что аэропорт остается общественным местом.

Ходить босиком по терминалу, занимать лежачее положение сразу на нескольких креслах или устраивать полноценный пикник в зоне ожидания многие считают нарушением элементарного этикета.

Не соблюдать дистанцию в очередях

Подходить вплотную к человеку перед собой — еще одна распространенная ошибка.

Личное пространство особенно важно во время регистрации, проверки документов и прохождения контроля безопасности. Небольшая дистанция делает ожидание комфортнее и помогает избежать лишнего напряжения.

Начинать собираться до полной остановки самолета

После посадки некоторые пассажиры вскакивают с мест сразу после касания полосы и начинают доставать вещи из багажных полок.

Однако опытные путешественники напоминают: вставать можно только после полной остановки самолета и выключения соответствующего сигнала. Это вопрос не только этикета, но и безопасности.

Не следить за детьми

Большинство людей спокойно относятся к детям в аэропортах, но ожидают, что родители будут контролировать их поведение.

Бег по терминалу, крики и игры возле движущихся дорожек или зон досмотра могут мешать другим пассажирам и создавать опасные ситуации.

Почему правила этикета важны

Эксперты по путешествиям отмечают, что хорошие манеры в аэропорту помогают снизить стресс и делают поездку приятнее для всех участников.

Небольшие проявления уважения — подготовленные документы, использование наушников и внимание к окружающим — позволяют избежать конфликтов и поддерживать комфортную атмосферу даже в самые загруженные дни.

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