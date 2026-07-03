Представители стран Ближнего Востока прибыли в Иран на похороны Али Хаменеи

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 56 0

Ранее были опубликованы кадры с гробом погибшего духовного лидера исламской республики.

Как в Иране проходят похороны Али Хаменеи

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Тема:
Война Израиля и Ирана Смерть Али Хаменеи

Представители Сирии, Ливана, Ирака, Марокко и Турции почтили память погибшего духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Они прибыли в Тегеран, чтобы отдать дань уважения памяти бывшего аятоллы.

Ранее были опубликованы кадры с гробом погибшего духовного лидера исламской республики — в столице готовятся к похоронам. Тело находится в комнате со стенами в цветах иранского флага, гроб покрыт красным знаменем святыни имама Хусейна. В иранском правительстве подчеркнули, что этот символ является олицетворением «сопротивления, самопожертвования и непоколебимой преданности истине».

Кроме того, в соцсетях опубликовано видео с улиц Тегерана — местные жители собрались накануне похорон. Все иранцы были одеты в черное, они размахивали флагами и пели, держа в руках портреты погибшего лидера.

Хаменеи был убит в результате совместного удара США и Израиля в ходе эскалации на Ближнем Востоке 28 февраля 2026 года.

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Представители стран Ближнего Востока прибыли в Иран на похороны Али Хаменеи

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