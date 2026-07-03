Во втором квартале 2026 года от действий ВСУ погибли 422 мирных жителя России. Об этом на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«За 91 день второй четверти года от преступных и террористических действий киевских боевиков пострадали как минимум 3 040 мирных жителей, из которых погибли 422 человека. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года составил более чем 76%, или на 1 315 человек было больше убито и ранены мирных жителей», — уточнил он.

Мирошник также отметил, что это приблизительно пять потерянных жизни в день. Еще ежедневно получают ранения около 29 человек. Именно за такие террористические действия, по словам посла, и заплатили те, кто спонсирует киевский режим и его лидера Владимира Зеленского.

Всего за время СВО с февраля 2022 года по 30 июня 2026-го погибли 8 434 мирных жителя и 30 913 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

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