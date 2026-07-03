Не только хандра: какие психические расстройства могут быть у молодых родителей

Yahoo: у молодых родителей может быть ряд психических расстройств

Появление ребенка меняет жизнь семьи и приносит не только радость, но и серьезную эмоциональную нагрузку. Многие слышали о послеродовой хандре, которая возникает в первые недели после родов и обычно проходит самостоятельно. Однако специалисты предупреждают: существуют и другие психические расстройства, о которых будущих родителей предупреждают гораздо реже.

При этом некоторые состояния требуют профессиональной помощи и не должны восприниматься как обычная усталость или особенности характера. Об этом сообщило Yahoo.

Чем послеродовая хандра отличается от депрессии

Послеродовая хандра считается распространенным явлением. Она может сопровождаться плаксивостью, перепадами настроения и повышенной чувствительностью в первые дни после рождения ребенка.

Однако если симптомы сохраняются несколько недель, усиливаются и мешают повседневной жизни, речь может идти уже о послеродовой депрессии.

Человек теряет интерес к привычным занятиям, испытывает постоянную усталость, чувство вины и эмоциональное опустошение.

Специалисты подчеркивают, что такое состояние требует внимания и поддержки, а не советов просто «взять себя в руки».

Послеродовая тревожность

Не все психические нарушения после родов связаны с подавленным настроением. Некоторые родители сталкиваются с постоянным чувством тревоги, которое не позволяет расслабиться даже тогда, когда ребенок находится в безопасности.

Навязчивые мысли о возможных опасностях, бессонница, учащенное сердцебиение и постоянное напряжение могут указывать на послеродовое тревожное расстройство.

В отличие от обычного беспокойства, такие переживания начинают серьезно влиять на качество жизни и отношения внутри семьи.

Навязчивые мысли не делают человека плохим родителем

Еще одно состояние, о котором редко говорят открыто, — послеродовое обсессивно-компульсивное расстройство. У молодых родителей могут появляться пугающие навязчивые мысли о том, что с ребенком может случиться беда или что они сами способны причинить ему вред.

Специалисты отмечают, что наличие подобных мыслей не означает реального желания сделать что-то плохое. Напротив, такие родители обычно испытывают сильный страх и стараются всячески избегать потенциально опасных ситуаций.

Тем не менее подобные симптомы требуют консультации специалиста и не должны оставаться без внимания.

Послеродовой психоз считается редким, но опасным состоянием

Одним из самых тяжелых нарушений является послеродовой психоз. Он встречается редко. Однако требует немедленной медицинской помощи.

Среди возможных симптомов — спутанность сознания, резкие перепады настроения, галлюцинации, бредовые идеи и потеря связи с реальностью.

Такое состояние может представлять опасность как для самого человека, так и для ребенка, поэтому при появлении подобных признаков необходимо срочно обращаться к врачам.

Почему проблемы возникают не только у матерей

Эксперты все чаще говорят о том, что психологические трудности после рождения ребенка могут испытывать и отцы. Недостаток сна, изменение привычного уклада жизни, финансовая ответственность и стресс способны приводить к тревожности и депрессивным состояниям.

Поэтому внимание к эмоциональному состоянию необходимо уделять обоим родителям, а не только женщине после родов.

Какие признаки нельзя игнорировать

Поводом обратиться за помощью считаются постоянная подавленность, беспричинная тревога, нарушения сна, потеря интереса к жизни, панические атаки или навязчивые мысли, которые мешают выполнять повседневные обязанности.

Чем раньше человек получает поддержку, тем выше вероятность быстрого восстановления и возвращения к привычной жизни.

Почему важно говорить о психическом здоровье после родов

Специалисты напоминают: послеродовые психические расстройства не являются проявлением слабости или неготовности к родительству. Они связаны с гормональными изменениями, стрессом и серьезной перестройкой жизни, через которую проходит семья.

Открытый разговор об этих проблемах помогает молодым родителям вовремя обратиться за помощью и понять, что они не остаются один на один со своими переживаниями.

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