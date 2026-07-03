ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Пятигорске

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Исполнителя курировали из Сирии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт на железной дороге в Пятигорске в Ставропольском крае. Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержан исполнитель — выходец из Центральной Азии, который планировал поджечь фрагмент железнодорожной инфраструктуры. Им руководил куратор из Сирии.

«В городе Пятигорске Ставропольского края предотвращен террористический акт, планировавшийся выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником запрещенной в России международной террористической организации», — говорится в сообщении.

Фигурант собирался применить самодельную зажигательную бомбу. Он заранее снял свою цель на камеру, а затем купил детали и химикаты, необходимые для изготовления бутылок с горючей смесью. Все это нашли у него дома. После совершения поджога мужчина собирался отправиться в Сирию и завербоваться в ряды местных террористов. На него возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и соучастии в деятельности террористической группировки, заявили в ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов киевского режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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