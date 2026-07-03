Пистолет на Марсе: уфолог увидел оружие пришельцев на снимке из космоса

Daily Star: уфологи увидели оружие на снимке из космоса

Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил на снимке с Марса объект, похожий на черный пистолет. Об этом рассказало издание Daily Star.

Исследователь с сайта UFO Sighting Daily изучал кадр, сделанный марсоходом Opportunity еще в 2014 году. На фотографии он заметил темный предмет, который, по его мнению, может быть инопланетным оружием.

«Фотографии инопланетного оружия на Марсе. Сохранилась только одна, остальные удалены НАСА», — написал Уоринг в соцсети.

Уфолог также предположил, что подобные находки якобы раскрывают настоящую цель марсианских миссий НАСА. По его версии, агентство ищет на Красной планете технологии внеземных цивилизаций.

Фото: НАСА

Однако большинство подписчиков Уоринга отнеслись к заявлению скептически. Многие решили, что на снимке виден обычный марсианский камень причудливой формы. Один из пользователей с иронией задался вопросом, зачем пришельцам оружие, которое выглядит так, будто рассчитано на человеческую руку.

Уоринг давно рассматривает фотографии с Марса и регулярно находит на них «артефакты». Так, в 2016 году он уже называл камень, похожий на кроссовок, доказательством присутствия человека на Красной планете.

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